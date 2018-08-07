أكد عضو مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي راند بول، رفضه لمحاولات السياسيين الأمريكيين فرض عقوبات على روسيا دون موافقة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وقال بول في هذا الصدد “أستطيع القول لكم إنني لن أفسح المجال لأعضاء مجلس الشيوخ الآخرين لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسهولة”.

وأضاف السيناتور الأمريكي “في بلادنا تهيمن هستيريا العقوبات. أنا أمثل أقلية. كل الديمقراطيين سعداء الآن بفرض العقوبات”.

واعتبر بول أن أعضاء الحزب الديمقراطي، سيلجؤون إلى التحايل في مسألة فرض العقوبات، مشيرا إلى أن “يدي الرئيس الأمريكي مكبلتان” فيما يتعلق بمسائل العلاقات مع روسيا.

المصدر: وكالات