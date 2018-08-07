قضى 4 مدنيين وإصيب 15 آخرون بجروح نتيجة انفجار لغم ومفخخة من مخلفات مسلحي تنظيم “داعش” في بلدتي كوية وسحم الجولان في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا.

وأوضحت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة نتيجة انفجار أحد المنازل المفخخة في بلدة كوية.

وأشارت الوكالة إلى أن العبوات المزروعة من قبل مسلحي “داعش”، كانت موصولة على التسلسل بطريقة احترافية.

وفي حادث آخر، لقيت امرأة مصرعها نتيجة انفجار لغم في بلدة سحم الجولان، زرعه “داعش” قبل مغادرتهم المنطقة ودحرهم من قبل الجيش السوري.

المصدر: سانا