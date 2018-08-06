على قارعةِ الانتظارِ تصطفُ الملفاتُ المحليةُ المعلقةُ على تشكيلةٍ حكومية، رَبَطَها البعضُ بمحطاتِ الضخِ الخارجيةِ التي تريدُ جعلَ لبنانَ جُزءا من لهيبِ المِنطقة..

ووفقَ المشهدِ الداخليِ المجموعَةِ اجزاؤُهُ من مصادرَ متعددةٍ، فاِنَ لا جديدَ حكومياً نحو الامام، بل تراجُعٌ حادٌ مخيبٌ للآمال، ادخلَ الملفَ في دوامةٍ لا يمكنُ الخروجُ منها مع اوامرِ الخارجِ بالتعنتِ ونفخِ الاحجام .. ولا علاجَ ممكناً يُسَرِّعُ التأليفَ ويخففُ من الخسائرِ المترتبةِ على التأخيرِ سوى باعتمادِ النسبيةِ في التوزيرِ كما تمَ اعتمادُها في قانونِ الانتخاباتِ بحَسَبِ الوزير محمد فنيش..

في الاستنسابيةِ الاميركيةِ، عقوباتٌ جديدةٌ ضدَ الجمهوريةِ الاسلاميةِ الايرانيةِ ستَزيدُ من تعقيدِ ملفاتِ المِنطقة، عقوباتٌ اسِفَ لها الاوروبي وباركَها رئيسُ الحكومةِ الصِهيوني، وهللَ لها الاعلامُ السعودي، على اَنَ التعليقَ الايرانيَ سيكونُ للرئيسِ الشيخ حسن روحاني بعدَ قليل..

في الميدانِ اليمنيِ شرحٌ جديدٌ لخارطةِ الاشتباكاتِ والتحالفاتِ تكفلَت بهِ اسوشيتد برس الأميركية.. الوكالةُ وثقت بالمقابلاتِ والاعترافاتِ التحالفاتِ بينَ الاميركي والسعودي والاماراتي معَ القاعدة وتوابعِها لمواجهةِ انصارِ الله والجيشِ اليمني، مؤكدةً كَذِبَ ادعاءاتِ محاربةِ الارهاب، وحجمَ الازمةِ التي تعانيها قُوى العُدوان..

في سوريا عدوانٌ جديدٌ يستهدفُ الادمغةَ السوريةَ التي ساهمت بحمايةِ الوطنِ وتطويرِ قُدُراتِه..اغتيالُ العالم الدكتور عزيز اسبر مديرِ مركزِ الابحاثِ العلمية على طريقِ حماه، وَضَعَهُ الاعلامُ العبري ضمنَ سياقِ استهدافِ عقولِ مِحورِ المقاومة، ورغمَ الصمتِ الرسميِ الصِهيوني، فاِنَ الشرحَ المريبَ للِاعلامِ العبري قال خذوني ..

المصدر: قناة المنار