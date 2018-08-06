أكد المدعي العام في فنزويلا، طارق ويليام صعب رسمياً، اليوم الإثنين، تعرض الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لمحاولة اغتيال يوم السبت الماضي. وقال صعب في مؤتمر صحفي في كاراكاس: “ما حدث يوم السبت 4 آب/أغسطس، كان محاولة قتل واغتيال، تواجد في المكان قادة السلطات الحكومية والقيادة العسكرية العليا”. ووفقا له، تم بالفعل تحديد منفذي محاولة اغتيال مادورو والأشخاص الذين ساعدوهم. كما تم التعرف على نوع المتفجرات التي تم استخدامها لتجهيز طائرات بدون طيار”. وأشار صعب إلى أنه تم تعيين مدع عام وطني آخر لمساعدة الثلاثة الآخرين الذين يحققون في القضية.

المصدر: وكالة سبوتنيك