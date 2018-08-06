ندد حزب الله بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وشجب “التدخلات المستمرة من قبل الإدارات الأميركية في شؤون فنزويلا ومحاولات قلب النظام بشتى السبل العسكرية والاقتصادية”.

ورأى حزب الله في بيان له الاثنين ان “محاولة اغتيال مادورو حلقة في سياق المؤامرات التي تحيكها واشنطن لضرب الدول الحرة المناصرة لقضية فلسطين والرافضة للهيمنة الأميركية على العالم”.

وهنأ حزب الله “الرئيس مادورو بسلامته”، وأشاد “بصموده وشجاعته ووقوفه والشعب الفنزويلي بوجه الضغوط الأميركية الهائلة التي تمارس عليهم”، وأعرب عن “الاعتزاز بالصداقة التي تجمعنا به وبشعبه الوفي”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله