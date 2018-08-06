حزب الله: نهنئ الرئيس مادورو بسلامته ونشيد بصموده وشجاعته ووقوفه والشعب الفنزويلي بوجه الضغوط الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2018 - 20:21
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حزب الله يدين بشدة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
حزب الله يشجب التدخلات المستمرة للادارة الاميركية في شؤون فنزويلا ومحاولات قلب النظام
حزب الله: محاولة اغتيال مادورو حلقة بسياق المؤامرات الاميركية لضرب الدول الحرة المناصرة لفلسطين
حزب الله: نهنئ الرئيس مادورو بسلامته ونشيد بصموده ووقوفه وشعبه بوجه الضغوط الاميركية
استشهاد الشاب احمد جهاد العايدي (17 عاما) متأثرا بجراح اصيب بها في الجمعة الاولى لمسيرة العودة وسط قطاع غزة
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 13 فلسطينيا بينهم صحافي في الضفة الغربية المحتلة
العدو الإسرائيلي يقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية ويطلق طائرة في سماء البلدة لمراقبة الأهالي
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: يوجد تعقيدات لم نعد نعرف حجمَها تعيق تأليف الحكومة حتى الآن
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: حزب الله يتابع مطالب المواطنين وبالتحديد في ملف الكهرباء بحكمة ودراية
الوزير محمد فنيش: ندعوا لاعتماد النسبية في تشكيل الحكومة كما في الاستحقاق الانتخابي دون اقصاء احد ووفقاً لمعايير واحدة
التلفزيون السوري: سلاح الجو السوري يستهدف إرهابيي تنظيم "داعش" في عمق بادية السويداء موقعا خسائر مؤكدة
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري: الدولة السورية مع عودة جميع النازحين السوريين إلى وطنهم
القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف تجمعات وتحصينات العدو في نجران وجيزان وعسير
الجيش اليمني يعلن تدمير أكثر من 50 آلية ومدرعة خلال شهر تموز/يوليو المنصرم في مختلف الجبهات بصواريخ موجهة وقذائف مباشرة
السعودية تستدعي سفيرها لدى كندا وتطلب مغادرة السفير الكندي لديها بعد اتهامها أوتاوا بـالتدخل في شؤونها
رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي يدعو كندا إلى فتح سفارة لها في العاصمة اليمنية صنعاء بدلا عن السعودية
فنزويلا: السلطات تعتقل 6 "ارهابيين" على خلفية تورطهم بحادثة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الرئيس نيكولاس مادورو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: العقوبات ضد طهران مستمرة إلى أن تغير الحكومة الإيرانية مسارها بشكل جذري
سويسرا: مصرع 20 شخصا بتحطم طائرة عسكرية في منطقة جبلية
اندونيسيا: ارتفاع ضحايا الزلزال في جزيرة "لومبوك" إلى 98 قتيلا
نتنياهو يهنئ ترامب وادارته على قرار تطبيق العقوبات ضد ايران ويعتبره
نتنياهو يدعو الدول الاوروبية للانضمام الى الموقف الاميركي ضد ايران
لمراسلة قناة المنار والاطلاع على أخبارنا زوروا موقعنا: www.almanar.com.lb ـ media@manartv.com.lb
للمساهمة في هيئة دعم المقاومة الاسلامية التوصل على الرقم 009611550450
حزب الله: نهنئ الرئيس مادورو بسلامته ونشيد بصموده وشجاعته ووقوفه والشعب الفنزويلي بوجه الضغوط الأميركية
منذ 2 ساعة
6 August، 2018
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مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاثنين 6-8-2018
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