عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، عند الثانية عشرة ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: جان طالوزيان، الوليد سكرية، الان عون، فادي سعد، شامل روكز، انور الخليل، انطوان بانو، سامي الجميل، علي عمار، قاسم هاشم ومحمد خواجة.

بيان

اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي:

“اجتمعت اللجنة في اول اجتماع لها بعد الانتخابات النيابية وانتخابات اللجان الاخيرة، فكانت جلسة تعارف بين اعضاء اللجنة القدامى منهم والجدد.

ثم شرح رئيس اللجنة دور اللجان وآلية عملها، واتفقوا على تحديد الساعة 12,00 ظهرا من كل يوم اثنين اسبوعيا موعدا مبدئيا لاجتماعات اللجنة.

وفي ضوء المستجدات الوطنية، وجهت اللجنة رئيسا واعضاء تحية الى الجيش اللبناني في عيده السنوي، مؤكدة “دوره الوطني الجامع ذودا عن حمى الوطن من الاخطار الخارجية والداخلية.

كما استنكرت اللجنة الخروق الاسرائيلية المستمرة على لبنان جوا وبحرا وبرا والذي كان آخرها محاولة بناء الجدار العازل في الاراضي اللبنانية وحرق ما يقارب من 200 دونم من مزارع الزيتون في حولا، حيث تصدى الجيش اللبناني لمحاولة اسرائيل اقامة الجدار. ورأت اللجنة ان الاجتماع الوطني والالتفاف حول الجيش كفيلان بردع اسرائيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية