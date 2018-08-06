أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال النائب طلال أرسلان، بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، “ان البلاد لا تتحمل الضغط والتعاطي مع التأليف بخفة”. وقال: “اذا استمر الوضع على ما هو عليه، فواقع البلد سيكون صعبا”.

ورأى ارسلان ان “احتكار طائفة بشخص او بخط سياسي واحد يعطل الميثاقية لعمل الحكومة في أي قرار”، معتبرا “ان هناك مسا بالمحرمات”.

وأعلن ان العقدة ليست عندنا، بل لدى الذي يطالب بمبدأ احتكار الطائفة”. مشيرا الى ان الاحتكار يعني التسلط والهيمنة والنيات السيئة باتجاه الميثاقية مع الطوائف الاخرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية