دعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الإثنين، مواطني البلاد لعدم الإفصاح عن معلومات حول تحركات وحدات وتقنيات الجيش على أراضي أوكرانيا.

وجاء في بيان لهيئة الأركان، نشر على موقعها الرسمي في فيسبوك: “الرجاء عدم إفشاء معلومات وفي المستقبل حول تحركات القوات المسلحة لأوكرانيا، وأرقام التقنيات وأنواعها وحجم الأسلحة، وانتمائها إلى أصناف القوات المسلح والاتجاهات وطرق التنقل. الإفصاح عن هذه المعلومات يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي!”.

كما ذكر البيان بأن القوات الأوكرانية أيضاً، تعتزم إسقاط طائرات بدون طيار، في حال اكتشافها في أجواء مناطق إجراء المناورات العسكرية وفي أجواء الحاميات العسكرية والمعسكرات وميادين التدريب وغيرها من المرافق العسكرية.

المصدر: سبوتنيك