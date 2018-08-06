أكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في حديث اذاعي أن الكتلة من “أوائل المطالبين بحكومة وحدة وطنية لان الظروف الراهنة في لبنان تحتم مشاركة كل القوى السياسية بحيث يجب أن تكون الحكومة معبرة عن نتائج الانتخابات النيابية”.

واعتبر ان “تأليف حكومة أكثرية واقلية في الوقت الراهن قد يعمق المأزق ويزيد من حدة التوتر بين القوى السياسية في حين ان الوضع الحالي يستوجب إيجاد مساحة مشتركة بين القوى وليس زيادة الهوة”.

واكد “ان العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة ما زالت على حالها، ويتبين ذلك من خلال التجاذبات والتباينات حول الاحجام”، سائلا في السياق عينه “ما إذا كانت هذه التعقيدات داخلية فقط في ظل غياب أي مبادرة لتسهيل التأليف وتوحيد المعايير”.

ولفت النائب هاشم الى أن “المواقف التي تصدر عن مختلف الافرقاء والتي لا تحدد معيارا واحدا تنطلق منه يؤكد أن هناك قطبا مخفية”، محملا المسؤولية للجميع ،ومشددا على “ضرورة توسيع التوافق بين السياسيين حتى لا يتدهور الوضع في لبنان أكثر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام