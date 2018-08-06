كشف نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، عبر تصريح اذاعي أنه سيبادر الى “طرح فكرة انتقال تكتل لبنان القوي الى المعارضة في حال لم يؤخذ باقتراح حكومة الأكثرية كمخرج لمساعدة الرئيس المكلف على تشكيل حكومته وتخطي عقد التأليف”.

ورأى الفرزلي “أن اقتراحه سيجد على الأقل استعدادا للبحث من قبل التكتل”، مشيرا الى “ان محاولته هذه تأتي في إطار ان يحول دون ان تذهب ولادة الحكومة الى الخريف المقبل”، معتبرا “أن هذا الامر يجب ان يكون ضمن رعاية رئيس الجمهورية ميشال عون بحيث يكون المسؤول عن المعارضة والموالاة على قدم وساق من باب التساوي بينهما”، ومؤكدا انه “سيدفع باتجاه اقتراحه بطريقة جدية، ذلك انه لا يجوز البقاء فريسة المصالح الخارجية”.

وقال “إذا لم تكن المعارضة موجودة في النظام الديمقراطي، فيجب العمل على خلقها، ويجب تشكيل حكومة أكثرية او اقلية”، لافتا الى أنه “لا يجوز ان يبقى البلد فريسة الأهداف الخارجية التي تريد اجهاض نتائج الانتخابات النيابية وإجهاض العهد”.

وأكد الفرزلي “ان تشكيل الحكومة هو من مسؤولية الرئيس المكلف الذي يجب ان يعمل في هذا الاتجاه”، مشيرا الى أنه “لا يريد تحميله مسؤولية العرقلة المصطنعة”، مكررا موقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل “بضرورة اعتماد المعيار الواحد في تشكيل الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام