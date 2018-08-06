كشفت شركة “غوغل” الأمريكية موعد ما وصف بـ”القنبلة” الجديدة، التي ستهدد عروش “آبل” و”سامسونغ” في سوق الهواتف الذكية العالمي.

وقال موقع “سلاش غير” التقني المتخصص إن “غوغل” حددت أخيرا موعد طرحها لهاتفيها الجديدين “بيكسل 3” و”بيكسل 3 إكس إل”، والذي سيكون في موعد ينافس بصورة كبيرة هواتف منافسيها وأبرزهم “غلاكسي نوت 9”.

وأشار الموقع إلى أن غوغل قررت طرح “بيكسل 3″ و”بيكسل 3 إكس إل” في 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن المتوقع أن تكشف “غوغل”، في اليوم ذاته، بمؤتمرها الصحفي العالمي عن تقنيات وأجهزة جديدة، مثل “بيكسل بوك”، و”غوغل هوم ماكس”، والساعات الذكية “بيكسل برانديد وير” ونظام تشغيلها الجديد.

المصدر: سبوتنيك