دير الزور وريفها:

ـ عُثر على 3 أشخاص مقتولين على أيدي مسلّحين مجهولين، قرب بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” 7 أشخاص في محيط مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، بتهمة التعامل مع داعش.

الرقة وريفها:

ـ تم انتشال 8 جثث من حارة البدو والحديقة البيضاء في مدينة الرقة، تعود لمدنيين قضوا بقصف طائرات “التحالف الدولي” على المدينة أثناء سيطرة داعش عليها.

ـ داهمت “قسد” منازل المدنيين في قرية حويجة عبدي جنوب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، لأسباب مجهولة.

حلب وريفها:

ـ دارت اشتباكات بين مسلحي ما تسمى “الشرطة الحرة” التابعة لـ “الجيش الحر”، ومسلحين من “الجيش الحر” في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، لأسباب مجهولة، أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين.

المشهد المحلي:

ـ أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، في تصريح للصحفيين على هامش محاضرة له بعنوان “الأمم المتحدة والأزمة السورية” في معرض الكتاب الدولي الثلاثين بمكتبة الأسد الوطنية، أن الدولة السورية مع عودة جميع المهجرين السوريين الموجودين في الخارج والداخل إلى وطنهم وقراهم ومدنهم وبيوتهم.

وأوضح الدكتور الجعفري، أن عودة السوريين إلى وطنهم لا تتعلق فقط بالحكومة السورية وإنما تتعلق بالكثير من الدول التي فرضت على الشعب السوري ما يسمى بـ “الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب” التي لا تستند إلى قرار لمجلس الأمن الدولي، وبين أنه في حال رفعت هذه الإجراءات سيخفف ذلك الضغط على مستوى البعدين الاقتصادي والاجتماعي في سورية.

ـ نقلت تنسيقيات المسلّحين عن “مصادر” وصفتها بـ “الخاصة” قولها إنّ فصيلي “جيش أسود الشرقية ولواء القريتين” التابعين لـ “الجيش الحر” يُجريان مفاوضات سريّة مع الجانب الروسي، تهدف إلى نقلهم من منطقة التنف في البادية السورية على الحدود السورية _العراقية، إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك بعد سيطرة الجيش السوري على الجنوب السوري.

وأوضحت “المصادر” أنّ سبب المفاوضات هو انقطاع دعمهما من قبل “غرفة الموك” في الأردن.

المشهد الدولي:

ـ أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أن تواجد إيران العسكري المفيد في سوريا أدى إلى أن يغضب الأعداء وينفعلوا، وأشار إلى أن أعداء الثورة ونظام الجمهورية الإسلامية الايرانية أمثال السعوديين والدواعش وأسيادهم الامريكيين يسعون اليوم الى التشكيك بنجاح إيران في سوريا وأن يشيعوا في المجتمع الايراني ان هذا التواجد الايراني في سوريا كان خطأ.

ـ سلطت الندوة التي أقامها التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة في مصر الضوء على الانتصارات التي حققها الجيش السوري على الإرهاب وإفشاله للمؤامرة التي تعرضت لها سورية.

وقال المنسق العام للتجمع في مصر الدكتور جمال زهران إن مليارات الدولارات قد صرفت على الإرهابيين في سورية من أجل مخطط تآمري يستهدف الدولة السورية لكن الجيش العربي السوري دحر تلك المخططات وأفشلها.

المصدر: الاعلام الحربي