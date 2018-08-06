دعا رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، اليوم الاثنين، كندا إلى فتح سفارة لها في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء.

وقال الحوثي في تغريدة على “تويتر” “أدعو الدولة الكندية إلى فتح سفارة لها في الجمهورية اليمنية فعاصمتها صنعاء ترحب بذلك”.

وأشار في التغريدة إلى قيام السعودية بطرد السفير الكندي وقطع العلاقات مع كندا، بسبب دعوتها للسعودية الافراج عن ناشطين مدنيين.

وجمدت السعودية، مساء الأحد، كافة التعاملات التجارية والاستثمارية مع كندا وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن حثت وزارة الخارجية الكندية الرياض على الإفراج عن نشطاء للحقوق المدنية.

ورأى الحوثي في تغريدة أخرى أن السعودي اعتبرت دعوة الكنديين للسعودية الإفراج نشطاء المجتمع المدني فرصة للانتقام بعد أن ضاقت ذرعاً بمنافسة كندا النفطية، واصفا قرار طرد سفير كندا بالأحمق.

فيما سخر من مبرر “أن السعودية لا تتدخل في شؤون الأخرين”، شدد على أن “لنا الشرعية الحقيقة في طرد السعودية وحلفائها تحت المبرر نفسه التي طردت به السفير الكندي”.

وأضاف “ولو انعدمت جميع المبادئ ولم يبقى إلا هذا المبرر لكان كافي للشعب اليمني الذي خلق حرا أن لا يقبل بالتدخل في شأنه الداخلي لأي نظام”.

إلى ذلك طالب رئيس الثورية العليا بالإفراج عن نشطاء المجتمع المدني السعوديين، وقام بإدراج صورة تضم 96 معتقلا ومعتقلة في سجون النظام السعودي.

المصدر: المسيرة نت