تنظم الاثنين مسيرة حاشدة في مدينة الحديدة اليمنية، تحت شعار ” #جرائمكم_لن_تمر_ودمائنا_تنتصر “، وذلك تنديدا بجرائم العدوان السعودي الاميركي على اليمن.

ودعت اللجنة المنظمة للمسيرة أبناء محافظة الحديدة إلى المشاركة الحاشدة، وأكدت في بيان لها على “أهمية المشاركة الجماهيرية الواسعة في هذه المسيرة تنديدا بالجرائم المروعة التي ارتكبها العدوان ومرتزقته بحق ابناء الشعب اليمني وأخرها جريمة اختطاف النساء في مديرية التحيتا واستهداف المواطنين في مستشفى الثورة العام وسوق السمك بالمحافظة”.

المصدر: موقع انصار الله