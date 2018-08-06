عقد اجتماع الاحد في مدينة غزة بين وفد من حركة “حماس” وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” حسام بدران خلال اللقاء أنه “لا يوجد هناك أي ترتيب سياسي أو ميداني أو تحسين الوضع في قطاع غزة بمعزل عن التوافق الوطني الفلسطيني”، واضاف ان “الحديث في الحرب والسلم وعن التهدئة ورفع الحصار هو قرار وطني”، ولفت الى ان “هذا اللقاء يأتي لمناقشة موضوع المصالحة الفلسطينية الداخلية وكسر الحصار عن القطاع”.

وأضاف بدران “نحن في حماس نتداول ما يحدث هنا وهناك؛ لكن حين تطبيق أي أمر يكون بالتوافق بين الجميع”، ونبه من “اننا نعيش نحن مرحلة بالغة الخطورة والحساسية فنتحدث عن صفقة القرن التي يراد منها تصفية القضية الفلسطينية”، وأوضح أن “الحراك الحالي وزيارة المكتب السياسي لحماس في الخارج للاجتماع في قطاع غزة لم ينتهِ”، وتابع “فضلنا استكمال اجتماعنا مع الفصائل ثم إكمال اجتماعنا”.

وشدد بدران على أن “أمر قطاع غزة لا يخص حركة حماس لوحدها”، واكد على “موقف الحركة بأنه لا دولة في غزة”، وتابع “لا دولة بغزة أو بدونها ونؤكد أن فلسطين كاملة من البحر إلى النهر”، ولفت الى “التزام حماس بكل ما تم التوقيع عليه بالاتفاقات السابقة من 2011 إلى 2017 واجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت الذي لم يتم تطبيقه”.

وحول حصار غزة، ذكر بدران أن “لدى حماس هدف استراتيجي تشاركها به الفصائل الأخرى وهو أن الحصار الممتد منذ 11 عاما يجب أن يتوقف”، وأكد “آن الأوان لشعبنا أن يأخذ حقه الطبيعي بالعيش دون التنازل عن الثوابت الوطنية، فشعبنا الذي قدم التضحيات لن يكون على حساب الثوابت”.

المصدر: فلسطين اليوم