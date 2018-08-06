اقتحمت قوة من جيش العدو الاسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية المحتلة مساء الأحد وتمركزت بالقرب من حارة الشهيد علي سويدان.

وأطلقت قوات العدو طائرة تصوير صغيرة في سماء البلدة لتصوير الأحياء التي يصل عدد سكانها قرابة 11 الف نسمة محاصرين باجراءات امنية مشددة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “إطلاق طائرة تصوير يأتي في سياق إحكام السيطرة على البلدة المحاصرة بالبوابات والأبراج العسكرية من الجهة الشمالية والغربية وبكاميرات المراقبة الأمنية المنتشرة قبالة المدخل الشمالي المطل على الشارع الالتفافي رقم 55”.

وأشارت المصادر الى ان “كل وسائل المراقبة يتم استخدامها في بلدة عزون ومن ضمنها الاستيلاء على منازل في الليل والتمركز فوق أسطحها وتهديد السكان فيها”، وتابعت “هذا الأمر تسبب بمشاكل لقاطنيها حيث يتم كشف ما في بيوتهم من خلال المراقبة بالكاميرات والمناظير التي تستخدم في الليل وتصوير الأهالي في بيوتهم”.

يشار الى أن بلدة عزون تتعرض للعمليات اقتحام شبه يومية من قبل قوات الاحتلال ويوجد فيها اكبر نسبة معتقلين في سجون الاحتلال، نحو نصفهم من الأطفال، ويتم اصدار احكام بالسجن الفعلي عليهم بتوصية من مخابرات الاحتلال وتمتد الاحكام ضد بعضهم لعدة سنوات وذلك على تهم بسيطة.

المصدر: فلسطين اليوم