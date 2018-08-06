اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين محسني اجئي عن اعتقال مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملة الصعبة احمد عراقجي .

وقال المتحدث في حديث له الاحد إنه “في اطار متابعة ملف المخلين بالنظام المالي والمصرفي للبلاد تمت احالة ملفات 3 اشخاص من الذين اكتملت ملفاتهم وصدرت لائحة الاتهام بحقهم الى المحكمة وستبدا قريبا محاكمتهم”.

وتابع المتحدث انه “تمت اليوم ملاحقة واعتقال عدة اشخاص اخرين بينهم مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملة الصعبة والذي سمعت عن عزله من منصبه مؤخرا”.

المصدر: وكالة فارس