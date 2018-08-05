دان الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له الاحد “محاولة الإغتيال الفاشلة التي استهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو”، ووضعها “في خانة الأعمال الارهابية لضرب وزعزعة أمن واستقرار الدول التي ترفض التبعية ومشاريع الهيمنة والاستعمار”.

ورأى البيان أن “محاولة اغتيال مادورو عمل جبان لن ينال من ارادة الشعب الفنزويلي بل سيزيده تمسكا بمواقفه والتفافا حول قيادته في مواجهة المتربصين شرا بهذا البلد الحر”، واعتبر ان “المتورطين في تنفيذ محاولة الاغتيال ومن يقف خلفهم من دول ومنظمات، هم أعداء الديمقراطية التي جسدها الشعب الفنزويلي في صناديق الاقنراع”.

واشار البيان الى ان “شعبنا يحفظ لجمهورية فنزويلا البوليفارية بقيادتها المناضلة تأييدها الدائم لمقاومة شعبنا في فلسطين ولبنان ووقوفها إلى جانب سورية في مواجهة الارهاب ورعاته”، وتابع “لذلك نؤكد وقوفنا إلى جانب فنزويلا رئيسا وقيادة وجيشا وشعبا في مواجهة قوى الاستعمار وأدواته الاجرامية”.

وحيا البيان “الرئيس الفنزويلي على مواقفه الصلبة المعبرة عن ارادة الشعب الفنزويلي”، وهنأه بنجاته من محاولة الاغتيال، مؤكدا أن “فشل هذه المحاولة الارهابية سترتد فشلا لمخطط استهداف فنزويلا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام