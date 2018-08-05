تسلمت الخطوط الجوية الايرانية اليوم الاحد خمس طائرات ركاب حديثة من طراز “ATR 72” بعد ان حطت بمطار مهرآباد بالعاصمة طهران قادمة من مدينة تولوز الفرنسية.

وافادت مصادر ايرانية أنه “بوصول الطائرات الجديدة في مطار مهر آباد يبلغ عدد الطائرات التي تسلمتها ايران من هذا الطراز 13 طائرة، إضافة إلى ثلاث طائرات من طراز إيرباص”.

ولفتت المصادر الى ان “هذا النوع من الطائرات يستخدم في المطارات الصغيرة وللمسافات القصيرة وتبلغ سعتها 87 راكبا ومداها 1500 كلم ومجهزة بمحركات كندية”.

وكانت إيران وقعت عقد شراء 20 طائرة ركاب مع شركة “ATR” الفرنسية الايطالية المشتركة في 9 أبريل/نيسان 2017، ومن المفترض تسليم جميع هذه الطائرات إلى إيران نهاية عام 2018، كما تعهدت الشركة الأوروبية لإيران بتوفير خدمات التدريب والصيانة.

يذكر ان ايران قد وقعت بعد الاتفاق النووي عقودا مع شركات “بوينغ” و”إيرباص” و”ATR” لشراء 200 طائرة مدنية جديدة كانت حصة شركة ATR الإيطالية منها 20 طائرة.

المصدر: وكالة مهر