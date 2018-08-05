قال رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان الوزير جبران باسيل “إذا لم نحصل على حكومة متوازنة لا يمكننا أن نعدكم بمستقبل متوازن”.

وأضاف باسيل في حديث له الاحد “على الشباب أن يفهموا لماذا نتوقف عند كل محطة ونعاند حتى لا يأتي أحد ويسلب منكم تمثيلكم وحقوقكم ونكون وإياكم صناع اقتصاد المعرفة الآتي وأن يكون لنا خطط اقتصادية لتنفيذها لتأمين المستقبل الواعد”.

وتابع باسيل “الغد لا نعد الشباب به بل سنحققه لهم وسنكسر الفساد ونبني الدولة في لبنان”، واعتبر ان “المطلوب الثقة والإيمان بقائد وبقضية وتيار لم ينحرفوا ولن ينحرفوا لا عن وطنيتهم ولا عن أخلاقياتكم”، واضاف “نحن أولاد هذه الأرض وواجبنا ليس الحفاظ عليها بل تأمين المستقبل الذي يليق بشبابنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام