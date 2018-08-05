دانت روسيا الاحد محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت، واكدت ان “ما حصل هو هجوم تم بأساليب ارهابية”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها “ندين بشدة محاولة اغتيال رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية ونعتبر أن استخدام أساليب ارهابية في العمل السياسي أمر غير مقبول على الاطلاق”.

واضافت الخارجية الروسية “بات واضحا ان الهدف من مثل هذه الاعمال هو زعزعة وضع البلاد بعد مؤتمر حزب فنزويلا الاشتراكي نهاية تموز/يوليو الذي عرض اجراءات مهمة لانهاض الوضع الاقتصادي”.

وتابعت الخارجية الروسية “نحن مقتنعون بأن تسوية الخلافات السياسية يجب ان تتم حصرا بالسبل الديموقراطية والسلمية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية