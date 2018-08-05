أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان أن “رجال المقاومة في لبنان حزب الله هم رجال الله لأن منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا”، وتابع “ما رأيناه في تموز عام 2006 يدل حقيقة أن النصر لم يكن ليتحقق لولا سواعد هؤلاء الرجال وجهادهم”.

ولفت الشيخ القطان في حديث له الاحد الى ان “المؤامرة كانت عظيمة تآمر فيها القريب قبل البعيد وأقصد بعض الدول العربية والإسلامية”، وأضاف ان “الإنتخابات النيابية أثبتت أن الغالبية العظمة إقترعت لنهج المقاومة والوقوف خلف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله”.

وقال الشيخ القطان “علينا إحياء إنتصار تموز عام 2006 كلبنانيين جميعا لأن هذا الإنتصار لم يكن للشيعة ولا لحزب الله لا بل هذا الإنتصار المؤزر كان بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة”، ورأى ان “هذا الانتصار لم يتحقق لولا الإجماع الوطني في لبنان وإلتفاف معظم الشعب اللبناني حول الجيش والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام