أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري سيتوجه للعاصمة الأميركية واشنطن الأحد في زيارة تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو. وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد في بيان الأحد “وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه صباح الاثنين 6 آب/أغسطس الجاري إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارة تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، كما يلتقي بأعضاء غرفة التجارة الأميركية، حيث يلتقي مع ممثلي كبريات الشركات الأميركية المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار”.

وأضاف البيان أن الوزير “سيشارك في مائدة حوار مستديرة مع عدد من الشخصيات الأميركية المؤثرة العاملة بمراكز البحث من المهتمين بالشأن المصري والإقليمي، كما سيجري لقاءات مع عدد من وسائل الإعلام الأميركية”. كما ستشمل المباحثات تبادل الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا والتحديات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفقا للبيان، لاسيما في ظل التطورات الهامة التي تشهدها المنطقة والتحديات المرتبطة بها. وأوضح البيان أنه “من المتوقع أن تتناول مباحثات [شكري وبومبيو] برنامج المساعدات الأميركية لمصر بمختلف جوانبه الاقتصادية والتنموية والعسكرية”، كما سيحرص الوزير المصري على “إحاطة نظيره الأميركي بتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة المصرية، فضلاً عن تناول الجهود المصرية في محاربة الإرهاب، وما تحقق خلال العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″ التي تستهدف القضاء على الإرهاب”. وتابع البيان “كما سيلتقي شكري خلال زيارته مع مستشار الأمن القومي جون بولتون في لقاء هو الأول منذ تولي الأخير منصبه في نيسان/أبريل الماضي، لمناقشة سبل دفع مسار العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الدولية التي تهم البلدين”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية