قُتل 3 جنود أجانب تابعين لما يُسمى “قوة الدعم الحازم” التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” فيما أصيب جندي أميركي واثنان أفغانيان آخران، شرقي أفغانستان، إثر هجوم انتحاري أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه. وذكر بيان القوة الأحد “قُتل 3 جنود من قوة الدعم الحازم، بهجوم انتحاري استهدف دورية مشتركة مع القوات الأفغانية، شرقي أفغانستان”، متابعا “أصيب 3 آخرون، هم جندي أميركي، وجنديان من الجيش الوطني الأفغاني في الهجوم”. فيما نقلت وكالة “آوا” الأفغانية المحلية أن “المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قال في بيان للحركة إنه تم استهداف قوات الاحتلال الأميركي في منطقة خلازي التابعة لمدينة جاريكار بولاية بروان، ما أدى لمقتل وإصابة 8 جنود أميركيين”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية