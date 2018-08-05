اتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس بأنه مسؤول عن الإعتداء الذي استهدفه السبت في كراكاس بطائرات مسيرة محملة بعبوات ناسفة.

وقال مادورو في كلمة عبر التلفزيون والإذاعة “اليوم حاولوا اغتيالي” مضيفا “انفجر جسم طائر أمامي وكان الانفجار كبيرا” مضيفا أن “انفجارا آخر وقع” بعد ذلك. وتابع “لا شك لدي إطلاقا بأن اسم خوان مانويل سانتوس وراء هذا الاعتداء”. كما وجه مادورو أصابع الاتهام إلى أشخاص يقيمون في الولايات

المتحدة. وأعلن “إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العديد من ممولي (الهجوم) يعيشون في الولايات المتحدة، في ولاية فلوريدا”.

وأضاف “آمل أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استعداد لمكافحة المجموعات الإرهابية”. وأشار مادورو الى توقيف عدد من الأشخاص.

وفي بوغوتا نفت الحكومة الكولومبية نفيا قاطعا هذا الإتهام معتبرة أن “لا اساس له” ووصفته بأنه “عبثي”.

المصدر: قناة المنار + وكالة الصحافة الفرنسية