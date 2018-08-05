اجرت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية مناورات كبرى في مياه الخليج ومضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. وفي هذا الصدد قال المتحدث ومسؤول العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف، إن هذه المناورات اجريت “بهدف السيطرة ومراقبة أمن الممر المائي الدولي وفي اطار البرنامج السنوي لمناورات الحرس الثوري”. واضاف العميد شريف أن القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري اشاد بوحدات القوة البحرية والقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري حيث اعرب عن ارتياحه للتنظيم الناجح للمناورات، مؤكداً “ضرورة الحفاظ والرقي بالقدرات الدفاعية الشاملة لتوفير الامن المستديم لممر الخليج الفارسي ومضيق هرمز المائي وبما يتناسب مع تهديدات ومغامرات الاعداء المحتملة.”

المصدر: وكالة أنباء فارس