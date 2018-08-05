الحسكة وريفها:

ـ داهمت “قسد” بالتعاون مع عناصر من التحالف الاميركي منازل المدنيين في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، واعتقلت عدداً من الأشخاص بتهمة انتمائهم لتنظيم داعش.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” 3 مدنيين في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، بتهمة التعامل مع “الجيش الحر”.

ـ اعتقل التحالف الاميركي بمساعدة مسلحي “قسد” شخصين اثنين بعد عملية انزال جوي بالقرب من مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، لأسباب مجهولة.

حلب وريفها:

– أصيب عددٌ من الاشخاص جراء اندلاع اشتباكات بين عائلتين مسلّحتين، في بلدة احتيملات بريف حلب الشمالي، لأسباب مجهولة.

إدلب وريفها:

ـ أصيب 3 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في محيط مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.

ـ احصى “المرصد السوري” المعارض مقتل 265 شخصاً وإصابة آخرين، بينهم 182 مسلّحاً من “هيئة تحرير الشام، الجبهة الوطنية للتحرير، و جيش العزة” و29 مسلّحاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية، إثر استهدافهم من قبل مسلّحين مجهولين بعبواتٍ ناسفة وإطلاق النار عليهم، في إدلب وريفها وريفي حلب وحماه، خلال الاشهر الثلاثة الماضية.

المصدر: الاعلام الحربي