أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الأحد، محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأوضحت الخارجية في بيان، أنّ تركيا تلقت نبأ محاولة الاغتيال بحزن، وأنها تدين بشدة تلك المحاولة الفاشلة. وأعربت الخارجية عن سعادتها لعدم إلحاق أي أذىً بالرئيس مادورو، وتمنت الشفاء العاجل للعسكريين السبعة الذين أصيبوا في التفجيرات. وأكد البيان وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي الشقيق والصديق، والرئيس مادورو وأعضاء حكومته، في هذه الفترة العصيبة. وأشارت الخارجية إلى أن إحلال الأمن والاستقرار والرخاء في فنزويلا يستحوذ على أهمية كبيرة بالنسبة للسلام الاقليمي والعالمي.

وفجر الأحد، ذكر العديد من وسائل الإعلام، أن الرئيس الفنزويل، نيكولاس مادورو، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة السبت، أثناء إلقائه كلمة بإحدى المناسبات العسكرية، في العاصمة كاراكاس. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرئيس الفنزويلي تعرض لهجوم بطائرات مسيرة محملة بمتفجرات، وأن السلطات تؤكد أنه لم يصب بسوء. ووفق المصدر ذاته، قال وزير الاتصالات الفنزويلي، يورجي رودريغيز، إن “عددا من الطائرات المسيرة تحتوي على متفجرات كانت وراء الحادثة التي وقعت خلال عرض عسكري في كاراكاس بمشاركة مادورو”، مضيفا ان سبعة رجال حراسة أصيبوا بجروح.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول