مقتل 3 جنود أجانب من حلف الناتو وإصابة جندي أميركي واثنين أفغانيين بهجوم انتحاري على دورية مشتركة شرقي أفغانستان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2018 - 13:37
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مقتل 3 جنود أجانب من حلف الناتو وإصابة جندي أميركي واثنين أفغانيين بهجوم انتحاري على دورية مشتركة شرقي أفغانستان (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
5 August، 2018
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