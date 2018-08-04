كسرت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم السبت، زحف ثان لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في قطاع عسير، وكبدوهم خسائر فادحة. وأفاد مصدر عسكري بانكسار زحف ثان لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب، استمر لساعات دون تقدم.

وأكد المصدر وقوع خسائر كبيرة في صفوف مرتزقة الجيش السعودي وتدمير آلية سعودية بصاروخ موجه خلال كسر زحفهم.

وفي وقت سابق تمكن الجيش واللجان من كسر محاولة تسلل للمرتزقة في مواقع قبالة المنفذ وتدمير آليتين سعوديتين، كما قصفت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة بذات الجبهة وحققت إصابات موفقة.

المصدر: المسيرة نت