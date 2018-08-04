خرجت عصر اليوم السبت نساء العاصمة صنعاء في مسيرة حاشدة في شارع الدائري تنديدا واستنكارا بجرائم العدوان السعودي الأمريكي وأدواته.

ورفعت الحرائر المشاركات في المسيرة أعلام الجمهورية اليمنية وشعارات الحرية والاستقلال التي تستهجن الأفعال القذرة التي ترتكبها قوات الغزو والاحتلال، حيث أقدمت على اختطاف ثمان نساء من منطقة التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأكدت الحرائر على أهمية التحرك لمواجهة الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم، مشيرات أن جرائم الاختطاف تدل على بشاعة العدوان وخلوه من القيم والأخلاق. وحذرت الحرائر كل حر ما زال قاعدا حتى الآن تحت أي مبرر، لافتات إلى أن المحتل لن يقف عند حد وأن من لا يتحرك فإنه قد يأتي ذلك اليوم الذي يأتي المحتل لينتهك عرضه في بيته.

وطالب بيان المسيرة النسائية الأمم المتحدة وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان بالتحقيق في كل جرائم العدوان، مدينا الصمت العالمي تجاه انتهاكات العدوان بحق اليمنيين.

ورفع بيان المسيرة التحية للجيش واللجان الشعبية الذين يدافعون على الوطن ويحمون الأعراض، وأوصل البيان رسالة للعدوان وأدواته بـ”أن جرائمكم تثبت صوابية النهج الذي اخترناه”، ودعا البيان كل رجال الشعب اليمني إلى النفير العام لمواجهة قوى العدوان.

المصدر: المسيرة نت