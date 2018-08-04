فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم السبت في 4-8-2018.

القنيطرة وريفها:

ـ استشهد مدني جراء انفجار عبوة ناسفة به من مخلفات المجموعات المسلحة، في قرية غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي.

السويداء وريفها:

– استهدف الجيش السوري مسلّحي داعش شرق قرية طربا بريف السويداء الشمالي الشرقي.

دير الزور وريفها:

ـ قتل عددٌ من مسلحي “قسد” ودُمرت آليّتين لهم، إثر هجوم شنّه مسلحو داعش على مواقعهم في بادية بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

– اعتقلت “قسد” عدداً من الاشخاص والتجّار في بادية بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بحجة البحث عن مسلحين من داعش، كما اعتقلت “قسد” عدداً من الأشخاص، في بلدة سويدان جزيرة وقرية الجرذي بالريف ذاته، بتهمة انتمائهم لداعش.

الحسكة وريفها:

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، في الحيّ الشمالي بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة في محيط مدينة القامشلي قرب الحدود السورية _التركية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، دون ورود أنباء عن إصابات.

ـ أدخل “التحالف الدولي” عدّة شاحنات محمّلة بالأسلحة والكتل الاسمنتية، لـ “قسد” عبر معبر فيش خابور على الحدود السورية _العراقية، بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “الوحدات الكردية” 6 أشخاص في حديقتيّ الرشيد والبيضاء بمدينة الرقة، بعد شجارهم مع مسلّحيها، على خلفية مصادرة “الوحدات” الدراجات النارية في المدينة.

ـ اعتقلت “قسد” 3 اشخاص في مدينة تل ابيض بريف الرقة الشمالي، لسوقهم الى “التجنيد الاجباري”.

حلب وريفها:

ـ أُصيبت امرأتان إثر انفجار دراجة نارية مفخخة بالقرب منهما، في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

إدلب وريفها:

ـ قُتل شخص برصاص قوات حرس الحدود التركي، عند أطراف مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي الغربي.

ـ أطلق مسلّحو “هيئة تحرير الشام” الرصاص على تظاهرة في مدينة خان شيخون بريف ادلب الجنوبي، طالبت بخروجهم منها، بعد تطويق مسلّحي “الهيئة” مبنى “المجلس المحلي” للمدينة ومحاولتهم الاستيلاء عليه.

ـ اختطفت “هيئة تحرير الشام” 3 أشخاص بينهم طفلين، في منطقة جبل الزاوية بريف ادلب الجنوبي، لأسباب مجهولة.

– خرجت تظاهرة في قرية حزازين بريف ادلب الجنوبي، طالبت “هيئة تحرير الشام” بالإفراج عن مسؤول “المجلس العسكري” في القرية.

ـ اُصيب مسلح من “هيئة تحرير الشام” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، قرب حاجز لـ “الهيئة” في بلدة سرمين بريف ادلب الجنوبي الشرقي.

– انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة قرب دوار الأمن السياسي في مدينة ادلب.

حماة وريفها:

ـ أحبط الجيش السوري هجوماً للمجموعات الارهابية على منطقة الزلاقيات بريف حماه الشمالي، ما أدى الى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

المصدر: الاعلام الحربي