حمل قاض اميركي الجمعة ادارة دونالد ترامب مسؤولية العثور على اهالي نحو 500 طفل مهاجر، بعد ان تم فصلهم تطبيقا لسياسة عدم

التسامح مع الهجرة غير الشرعية التي ينتهجها الرئيس الاميركي.

وقال القاضي دانا سابراو الذي سبق أن أمر قبل أكثر من شهر بلم شمل هذه العائلات “الواقع يفيد بأن عدم العثور على واحد من الاهل يعني أن طفلا سيصبح يتيما، وهذا الامر تتحمل ادارة ترامب كامل مسؤوليته”.

وبحسب ارقام الحكومة التي قدمتها الى المحكمة الخميس فإن 410 من الاطفال المهاجرين ال572 الذين لا يزالون في عهدة الدولة، لديهم اهل خارج الولايات المتحدة.

واضاف القاضي سابراو في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ادلى به هاتفيا من مكتبه في سان دييغو في كاليفورنيا “العديد من الاهالي طردوا من البلاد من دون اولادهم.

كل ذلك هو نتيجة عمليات فصل قامت بها الحكومة، ونتيجة عجزها وفشلها في اقتفاء اثر الاهل وجمع العائلات”.

وأمر القاضي بان تحدد الحكومة مسؤولا عن “هذه المهمة الضخمة” المتمثلة بالعثور على اهالي الاطفال. وحتى الان لم يتم العثور سوى على اهالي 13 طفلا.

من جهتها طلبت الحكومة الخميس من اتحاد الحريات المدنية الاميركية، وهو منظمة ضخمة تنشط في مجال الدفاع عن الحريات المدنية أن “يستخدم امكاناته الكبيرة وشبكاته من المكاتب القانونية والمنظمات غير الحكومية والمتطوعين وغيرهم” للعثور على الاهالي الذين طردوا.

وكان هذا الاتحاد اشتكى على ادارة ترامب بسبب عمليات الفصل هذه واكد استعداده للمساعدة مع التشديد على أن “الحكومة تتحمل وحدها مسؤولية العثور على الاهالي”.

وتؤكد الحكومة أنها ملتزمة ذلك، الا انه لم يكن بالامكان العثور على اهالي الاطفال الذين لا يزالون بعهدة مؤسساتها. او ان اهاليهم من اصحاب السجلات الاجرامية.

وبين مطلع ايار/مايو ونهاية حزيران/يونيو فصل اكثر من 2500 طفل عن اهاليهم بعد ان عبروا الحدود بشكل غير شرعي.

وأجبر ترامب على التراجع عن قراره في نهاية حزيران/يونيو بسبب الضجة التي اثيرت حول هذه المسألة، وتم حتى الان لم شمل نحو 1500 عائلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية