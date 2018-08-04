جال وفد من اللجنة المركزية لعودة النازحين في “التيار الوطني الحر” ضم نقولا الشدراوي وميشال أبو نجم ورافي ادريس و طوني سماحة، على القيادات الأمنية في زحلة، وبحث معها سبل التنسيق والتعاون لتأمين الظروف الممكنة والمسهلة لعودة آمنة للنازحين إلى ديارهم.

وشملت الجولة قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، رئيس مكتب فرع المعلومات العقيد طوني صليبا، رئيس مكتب مخابرات زحلة في الجيش العقيد جوزف غضبان، رئيس مكتب الأمن العام العقيد بشارة أبو حمد، وقائد مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة العقيد بشارة الحداد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام