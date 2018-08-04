شن طيران الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية في اليمن اليوم السبت هجوما على قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في خميس مشيط.

وأفاد مصدر في القوات الجوية أن طائرة من نوع قاصف1 شنت غارات جوية على قاعدة الملك خالد الجوية استهدفت مربض الطائرات.

وتعتبر قاعدة الملك خالد الجوية مربض لعدد من الطائرات ومنها F15 و F16 والتي تقوم بارتكاب جرائم يومية بحق المدنيين في اليمن، وقد استهدفت من قبل الجيش اليمني عدة مرات منها دك مركز القيادة ومرابض الطائرات ومدينة الطيارين بالقاعدة بـ 3 صواريخ باليستية في مارس 2017.

وقاعدة الملك خالد الجوية هي قاعدة جوية لسلاح الجو الملكي السعودي، تقع في عسير قرب خميس مشيط، تبعد حوالي 200 كيلو متر عن الحدود اليمنية، وتعتبر مركز قيادة المنطقة الجنوبية وفيها ثكنات للجيش وكليات عسكرية، ومرابض للطائرات، تم تصميمها وبنايتها من قبل الجيش والقوات الجوية الأمريكية (USAF).

المصدر: المسيرة نت