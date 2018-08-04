السويداء وريفها:

– استهدف الجيش السوري مسلّحي داعش شرق قرية طربا بريف السويداء الشمالي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ أدخل “التحالف الدولي” عدّة شاحنات محمّلة بالأسلحة والكتل الاسمنتية، لـ “قسد” عبر معبر فيش خابور على الحدود السورية _العراقية، بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” 3 اشخاص في مدينة تل ابيض بريف الرقة الشمالي، لسوقهم الى “التجنيد الاجباري”.

حلب وريفها:

ـ أُصيبت امرأتان إثر انفجار دراجة نارية مفخخة بالقرب منهما، في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

إدلب وريفها:

ـ اُصيب مسلح من “هيئة تحرير الشام” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، قرب حاجز لـ “الهيئة” في بلدة سرمين بريف ادلب الجنوبي الشرقي.

حماة وريفها:

ـ استهدفت الجيش السوري تجمعات للمسلحين في تل هواش في ريف حماة .

المشهد المحلي:

ـ أكد سماحة المفتي العام للجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون، خلال لقائه متروبوليت هنغاريا للروم الكاثوليك فيليب كوتشيش، أن سورية تقارع الإرهاب نيابة عن العالم وهي مهد للرسالات السماوية والتاريخ سجل مشاركتها بصنع الحضارة الإنسانية والانفتاح على العالم.‏

من جانبه أكد كوتشيش، أن الاعلام الغربي قدم صورة مضللة ومشوشة لما تتعرض له سورية من حرب إرهابية.

ـ أشار مدير فرع الشركة العامة للمخابز بدرعا، الدكتور عادل الصياصنة، أنه اعيد فرع مخابز خربة غزالة وجاسم ونوى العامة إلى الخدمة الفعلية بطاقة إنتاجية 34 طنا من الدقيق يومياً، وأضاف أن لدى الفرع خطة لإعادة تشغيل أفران في مدن وبلدات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

المشهد الدولي:

ـ أعلن رئيس أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، أنّ نظيره السوري بشار الأسد يريد زيارة الجمهورية ويجري العمل على تنظيم الزيارة، وأشار الرئيس إلى أن افتتاح سفارة أوسيتيا الجنوبية في دمشق والبعثة الدبلوماسية لسوريا في بلادة لن يكون بعيداً.

ـ أشارت مذكرة للحكومة الأمريكية، إلى أن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف أرسل رسالة إلى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد، يقترح التعاون في إعادة إعمار سوريا وإعادة اللاجئين إلى البلاد، في 19 يوليو تموز.

وأضافت المذكرة أنَّ الخطة الروسية التي لم يجر الكشف عنها من قبل، لقت استقبالاً فاترا في واشنطن، حيث قالت المذكرة إن السياسة الأمريكية يمكن أن تدعم مثل هذه الجهود فقط إذا تم التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ سبع سنوات.

ـ أفادت وزارة الدفاع الروسية، أنّ قنوات الاتصال العسكرية بين موسكو وواشنطن، تسمح بمنع وقوع حوادث في الجمهورية العربية السورية وإيجاد حلول للأزمة في البلاد.

ـ أكّد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة أن سورية انتصرت على مؤامرة دولية شارك فيها الأمريكيون و”الإسرائيليون” وبعض العرب ودول اقليمية أخرى، وأوضح أن المؤامرة على سورية ستندحر لأنها مبنية على عدوان وزور وكذب وشعارات عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وبين أن انتصار الجيش السوري على المشروع التكفيري والأمريكي هو بفضل تضحيات وصمود هذا الجيش ومساعدة حلفائه.

ـ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إنه يمكننا تخفض أو انهاء وجودنا الاستشاري في سوريا في حال شعرنا باستقرار نسبي هناك وانتهت مهمة القضاء على الإرهاب، وأكد على أن الوجود الاستشاري الإيراني في سوريا جاء بطلب من الحكومة السورية.

المصدر: الاعلام الحربي