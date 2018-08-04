الجيش السوري يستهدف تنظيم داعش الارهابي شرق قرية طربا بريف السويداء الشمالي الشرقي (التلفزيون السوري) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2018 - 16:30
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عز الدين طالبت وزارة الطاقة بتحويل ساعات التغذية التي يستفاد منها عبر خطوط بيروت من معمل الزهراني الى الجنوب
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الخارجية الصينية: بكين وطهران تواصلان التبادل التجاري والتعاون الثنائي بصورة عادية رغم العقوبات الأميركية
شركة إيران للطيران تعلن عن تسلمها 5 طائرات جديدة من شركة (ART) الإيطالية يوم الأحد
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الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تزيد من عمليات نقل غير شرعية للمنتجات النفطية بحرا للتحايل على العقوبات الدولية
وزير الخارجية الأميركي يدعو الى إبقاء الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على كوريا الشمالية حتى نزع سلاحها النووي
وزير خارجية كوريا الشمالية: لن نتحرك قدما طالما أن واشنطن لا تبدي فعليا رغبتها القوية في تبديد مخاوفنا
الرئيس التركي يصدر توجيهات بتجميد أصول وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا
مجلة فورين بوليسي الأميركية: الإدارة الاميركية تعمل على إنهاء وضعية لاجئ لملايين الفلسطينيين لوقف عمل الأنروا
هيئة الطوارئ الروسية: مصرع 18 شخصا بتحطم مروحية في منطقة إيغاركا شرقي البلاد
طاجيكستان تعلن أن الهجوم الذي قتل فيه 4 سياح أجانب قبل أيام ناجم عن عمل إرهابي
الجيش السوري يستهدف تنظيم داعش الارهابي شرق قرية طربا بريف السويداء الشمالي الشرقي (التلفزيون السوري)
منذ 56 mins
4 August، 2018
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