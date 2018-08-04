لقي أعداد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، كما تم اسقاط طائرة تجسس، اليوم السبت، خلال كسر زحف بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ “المسيرة نت” أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا لمرتزقة العدوان استمر لعدة ساعات على منطقة سدح في مديرية المصلوب بالجوف.

وأكد المصدر مصرع وجرح العديد من العدوان خلال التصدي للزحف قبل أن يلوذ من تبقى منهم بالفرار تاركين جثث قتلاهم في ساحة المعركة.

وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية تابعة للعدوان.

وفي محافظة الجوف أيضا استهدفت قوة الإسناد الصاروخي والمدفعي لدى الجيش واللجان تعزيزات العدوان في مديرية المصلوب موقعة خسائر مباشرة في عديدهم عتادهم.

المصدر: المسيرة نت