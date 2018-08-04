أدان الصليب الأحمر الدولي استشهاد 55 مدنيا في “سلسلة انفجارات” بمدينة الحديدة اليمنية، الخميس الماضي، وإصابة 170 مدنيا بجروح، معلنا أن عدم احترام حياة المدنيين “أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن يوهانس بريوير “رغم أن ظروف الانفجارات الأرضية مجهولة، فإن عدم احترام حياة المدنيين والمنشآت المدنية أمر غير مقبول”. وتابع “المشاهد التي تصلنا من الحديدة مروّعة، وتجاهل القانون الدولي الإنساني في اليمن لم يعد يحتمل”.

منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراندي من جهتها، كتبت في بيان باسمها “يعتمد مئات الآلاف على هذا المستشفى (الثورة) من أجل بقائهم على قيد الحياة”، معتبرة أن أعمال العنف هذه “أمٌر مروع”، وأن “المستشفيات محمية بموجب القانون الدولي الانساني وليس من الممكن أبدا تبرير هذه الخسائر في الأرواح”.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية شن غارتين جويتين على مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة، الخميس، مما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات بين المدنيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية