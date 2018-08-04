توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس في لبنان يوم غد الأحد، غائماً جزئيّاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح ويتكون الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين.

– الطقس المتوقع في لبنان

السبت: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحيانًا خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية خلال الفترة الصباحية، وفي المناطق الشمالية مساءً.

الأحد: غائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح ويتكون الضباب على المرتفعات.

الاثنين: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح احياناً ويتكوّن ضباب على المرتفعات .

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 31 درجة، في الجبال من 17 الى 26 درجة، في الارز من 14 الى 22 درجة وفي الداخل من 19 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة نهاراً، جنوبية ليلاً سرعتها بين ١٥ و٤٠ كلم/س.

– الانقشاع: متوسّط على السّاحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و ٨٥ %.

– حال البحر: مائج اجمالاً.

– حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

– الضغط الجوي: ٧٥٧ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية