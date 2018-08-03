وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يرفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 1 كانون الثاني/يناير 2019، إلى 20 بالمئة من النسبة الحالية 18 بالمئة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على اشتراكات التأمين في الصندوق الحكومي الاجتماعي خارج الميزانية على مستوى 30 بالمئة، بدلا من الزيادة المقررة سابقا، وتم نشر الوثيقة ذات الصلة على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

وفي الوقت نفسه ينص بالحفاظ على جميع معدلات ضريبة القيمة المضافة التفضيلية القائمة، وكذلك حق شركات صناعة السيارات في الحصول على خصومات بمقدار الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة عند شراء السلع والأشغال والخدمات، حتى إذا تم شراؤها على حساب دعم الميزانية أو الاستثمارات من الميزانية.

المصدر: سبوتنيك