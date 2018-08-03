حزب الله: لجوء العدوان لاستهداف المرضى في المستشفيات يكشف عن السقوط الاخلاقي المريع لهذا التحالف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2018 - 23:46
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رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي: من يأتي لبلده على ظهر دبابة لا يمكن أن يكون وطنيا
الحوثي: إن ارادوا الاستمرار في القتال فإن أبناء الشعب اليمني مستمرون في القتال ولا يمكن أن نقبل بذل أعراضنا
الحوثي: قادرون على الوصول الى كل الأهداف العسكرية والحيوية لدول العدوان حتى لو كانت تحت الارض
حزب الله يدين بشدة الجريمة النكراء والمجزرة البشعة التي استهدفت المدنيين والمرضى في مدينة الحديدة اليمنية
حزب الله يدعو الدول الحرة في العالم والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان لادانة المجزرة في الحديدة
حزب الله: لجوء العدوان السعودي الامريكي لاستهداف المرضى في المستشفيات يكشف عن السقوط الاخلاقي المريع لهذا التحالف
الخارجية السوري تدين بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبها العدوان السعودي الامريكي في مدينة الحديدة اليمنية
الجيش السوري يدمر رتلا من السيارات التابعة لمسلحي داعش في عمق البادية بريف السويداء الشرقي
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: منظمة الخوذ البيضاء كانت على صلة متينة مع المتطرفين في سوريا وساهمت في استمرار الصراع
حركة أمل: تهمة ابعادنا للباخرة عن معمل الزهراني تهمة لا ننكرها وشرف ندعيه
حركة أمل: الباخرة ستعمل على تعطيل انشاء معمل جديد في الزهراني يشكل فرصة واعدة للعمل على حل أزمة الكهرباء
السلطات المصرية تعلن عن فتح معبر رفح البري من يوم السبت الى الثلاثاء المقبل لتسهيل عبور قرابة ثلاثة آلاف حاج فلسطيني
الداخلية التونسية: توقيف شخصين على علاقة بالتونسي سيف الله مدبر الهجوم البيولوجي الذي أحبط في المانيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي وينقاشان ملف بريكست
وزارة الخزانة الامريكية: واشنطن تفرض عقوبات على مصرف روسي لتعاملاته مع كوريا الشمالية
ارتفاع العجز التجاري الأميركي بنسبة 7.3% في حزيران/يونيو وهي أعلى نسبة منذ 19 شهرا
حزب الله: لجوء العدوان لاستهداف المرضى في المستشفيات يكشف عن السقوط الاخلاقي المريع لهذا التحالف
منذ 59 mins
3 August، 2018
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حزب الله: استهداف العدوان المرضى في المستشفيات اليمنية يكشف عن سقوطه الأخلاقي المريع
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