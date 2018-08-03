وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي علاقات بلاده مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها علاقات صداقة واستراتيجية وشاملة.

وقال وانغ يي، لدى لقائه نظيره الايراني محمدجواد ظریف على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة اليوم الجمعة، ان طهران وبكين ستواصلان التعاون الوثيق في جميع المجالات الثنائية والاقليمية والدولية لاسيما الحفاظ على الاتفاق النووي.

واكد على نيل ايران لمزايا الاتفاق النووي الذي وصفه بالانجاز الدبلوماسي المهم.

من جهته وصف ظريف الصين بالبلد المهم والشريك الاستراتيجي لايران، مؤكدا على الحفاظ على العلاقات الثنائية وتوطيدها، مشددا في ذات الوقت على البحث عن سبل خلاقة في نيل طهران لمزايا الاتفاق.

ووصف ظريف دور بكين في التوصل الى الاتفاق النووي وتنفيذه والحفاظ عليه بالحيوي.

وتصدرت الشؤون الثنائية والاتفاق النووي المحادثات بين الوزيرين الايراني والصيني.

المصدر: وكالة فارس