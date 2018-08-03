خرج ابناء حي الجامع الكبير بمدينة ذمار اليمنية في وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة تنديدا بالجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الصيادين وقصف المواطنين امام بوابة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة من قبل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته.

وأكد المشاركون في الوقفة على انطلاقهم الى جبهة الساحل الغربي لمواجهة قوى الغزو والاحتلال والالتحام مع ابطال الجيش واللجان الشعبية لتلقين قوى الغزو والاحتلال الضربات القاسية داعين كل قبائل اليمن الى هبة شعبية تردع الغزاة والمحتلين.

كما أقام ابناء حي الجمارك بمدينة ذمار وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة رفضا لما قام به العدوان ومرتزقته مؤخراً من جريمة بشعة بحق الصيادين والمواطنين امام بوابة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة، ما خلف أكثر من 50 شهيداً و130 جريحاً.

وأكد المشاركون في الوقفة مواصلة رفد الجبهات بمزيد من الرجال المقاتلين والتحرك الى جبهة الساحل الغربي لتلقين الغزاة والعملاء أقسى الدروس الموجعة كأقل رد لما يقومون به في حق الشعب اليمني.

المصدر: المسيرة