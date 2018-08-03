دمر مجاهدو الجيش اليمني والجان الشعبية اليوم الجمعة، مدرعات وآليات للغزاة والمرتزقة بعبوات ناسفة في الساحل الغربي، فيما دمروا آلية أخرى للمرتزقة بعبوة ناسة شمال يختل بتعز.

وأفاد مصدر عسكري “المسيرة نت” أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية دمروا 4 مدرعات وآليات للغزاة والمرتزقة بعبوات ناسفة في التحيتا ومفرق الجاح بالساحل الغربي.

وأوضح المصدر العسكري أن المجاهدين دمروا آلية أخرى لمرتزقة العدوان في منطقة الزهاري شمال يختل بعبوة ناسفة ما أدى إلى مصرع من كان على متنها.

يذكر أن أحد قيادات المرتزق لقي مصرعه و6 من مرافقيه يوم أمس، إثر تفجير آليتهم بعبوة ناسفة في الخط الساحلي بالدريهمي بالساحل الغربي.

المصدر: المسيرة