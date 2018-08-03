استنكرت الجبهة الوطنية الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال جرائم دول تحالف العدوان والاحتلال بحق الشعب اليمني وآخرها جريمتي استهداف المدنيين من أبناء مدينة الحديدة على أبواب مستشفى الثورة العام وسوق الأسماك بميناء الصيد.

وقالت الجبهة الوطنية في بيان لها ” لولا صمت المجتمع الدولي لما تجرأت دول تحالف العدوان والاحتلال على الاستمرار في ارتكاب كل هذه الجرائم “.

ودعا البيان كافة دول العالم الى إدانة هذه الجرائم والعمل على إيقافها ومحاكمة مرتكبيها وتوفير الحماية الكاملة للشعب اليمني الذي يقتل يومياً دون ذنب سوى أنه ينشد الحرية والاستقلال ويدافع عن وطنه وكرامته.

وأكدت الجبهة الوطنية حق أبناء اليمن في الذود عن أرضهم وعرضهم، داعية الجميع إلى التوجه إلى جبهات العزة والشرف لخوض معركة الحرية والاستقلال وتحرير كل شبر في أرض الوطن.

المصدر: المسيرة