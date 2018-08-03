أكد رئيس اللجنة الثورية العليا الأستاذ محمد علي الحوثي أنه لا يمكن للمرتزقة أن يحظوا بشرف الوطنية، ومن يأتي لبلده على ظهر دبابة قوى الغزو لا يمكن أن يكون وطنياً.

وأشار الحوثي إلى قدرة الجيش واللجان الشعبية على الوصول إلى كل الأهداف العسكرية والحيوية لدول العدوان حتى لو كانت تحت الأرض.

وحذّر رئيس الثورية العليا خلال كلمته في المسيرة التي خرجت عصر اليوم بالعاصمة صنعاء، من إقدام المرتزقة على طلب قرض من البنك الدولي بحجة تسليم الرواتب للموظفين بالقول “قرض البنك الدولي لا يعنينا ولا يعني الجمهورية اليمنية ولا يعني أحرار اليمن”.

وقال الحوثي “قدمنا مبادرة وقف الأعمال العسكرية البحرية من أجل الحفاظ على دماء شعبنا”، وأضاف “لا نقدم المبادرات اعتباطاً أو ذلاً ولكن ثقافتنا كمسلمين ليست ثقافة القتل من أجل القتل”، مشيراً بالقول “إن أرادوا الاستمرار في القتال فإن أبناءنا مستمرون في القتال ولا يمكن أن نقبل بذل أعراضنا”.

وسخر رئيس الثورية العليا من النظام السعودي والإماراتي بالقول “فلتدخل السعودية والإمارات إلى مجلس الأمن ولتتحدث بعدها أنها دول إقليمية”.

وتقدم الحوثي بالشكر للسيد حسن نصر الله على وقوفه إلى جانب مظلومية الشعب اليمني، مباركا للأشقاء الفلسطينيين استمرارهم في مواجهة الصهاينة.

المصدر: المسيرة