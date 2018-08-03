أعلنت دائرة الأمن القومي في أرمينيا، اليوم الجمعة، أن الجانبين الأرمني والروسي، أعربا عن استعدادهما لتطوير التعاون يبين الأجهزة الأمنية للبلدين.

وجاء في بيان دائرة الأمن القومي في أرمينيا عقب اجتماع رئيس الدائرة ، أرتور فانيتسيان مع سفير روسيا لدى أرمينيا، سيرغي كوبيركين: “خلال اللقاء، أعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة التعاون بين دائرة الأمن القومي في أرمينيا وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، وجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في جميع المجالات المشتركة “.

وتطرق فانيتسيان، إلى الأسس المتينة للتعاون الثنائي، لفت إلى أن “هذه الصداقة تساعد على تعزيز التعاون بين مختلف الهيئات” في أرمينيا وروسيا ، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأجهزة الخاصة يعزز العلاقات القائمة بقدر أكبر.

السفير كوبيركين بدوره أولى اهتماماً خاصا للتعاون متبادل المنفعة بين البلدين في مجال الأمن، مشيراً إلى أن أرمينيا تعتبر “أهم شريك إستراتيجي” بالنسبة إلى روسيا.

المصدر: سبوتنيك