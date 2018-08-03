اندلعت اليوم الجمعة حرائق عدة في الأحراش الزراعية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال، أن 14 حريقاً اندلع منذ صباح اليوم وحتى الساعة الـ3:30 مساءً المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

يذكر أن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة أدت لحرق مئات الدونمات في الأراضي الزراعية للمستوطنات “الإسرائيلية” ما دفع قوات الاحتلال للبحث عن حلول لوقفها إلا أنها فشلت ولم تتمكن حتى اللحظة من التوصل لحل فعال لوقف الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

ويستخدم الفلسطينيون الطائرات الورقية والبالونات الحارقة كأداة وأسلوب شعبي في مواجهة الإرهاب “الإسرائيلي” ضد المواطنين الغزيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار والتي استشهد خلالها أكثر من 140 مواطناً وأصيب نحو 16 ألف بجراح مختلفة دون أن يشكلوا أي خطرٍ على جنود الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم